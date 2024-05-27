В Магадане медведь загнал прохожего на дерево

Житель Магадана гулял с собакой недалеко от центра города и встретился с вышедшим из леса медведем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Магадан ЧП».

О произошедшем рассказал напуганный хищником местный житель. Мужчина пошел гулять с собакой в район Горохового поля и столкнулся с медведем. Россиянин спасся от зверя, забравшись на дерево, убежавшую собаку удалось найти, животное не пострадало.

Магаданец сообщил о произошедшем в экстренные службы и показал охотоведам место встречи с хищником. За несколько дней до произошедшего местные власти предупреждали об опасности возможной встречи с медведем в районе Горохового поля, Объездного шоссе и лесного массива. Мэрия просит жителей быть внимательными и осторожными, не отпускать детей гулять в указанные районы.

До этого сообщалось, что в Магаданском поселке Оротукан вышедший из леса медведь бродил возле частных домов, с хищником столкнулась местная жительница. Женщина палкой отпугнула зверя, который встал перед ней на задние лапы. Хищник поспешил ретироваться и скрылся в лесном массиве, отважная россиянка продолжила путь.

Ранее на Итурупе женщина с собакой прогнала медведя и попала на видео.