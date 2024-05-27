Возможного взяткодателя по делу Тимура Иванова оставили в СИЗО

Московский городской суд принял решение оставить под стражей бывшего главу компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, который проходит по делу отстраненного от должности замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты обвиняемого Фомина и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит агентство решение суда.

Напомним, следствие считает, что Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания». Он обвиняется в даче взятки.

Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов военного ведомства, до 23 июня текущего года.

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