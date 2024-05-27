В США заработала авиакомпания, ориентированная на собак

В США начала работу авиакомпания Bark Air, которая ориентирована на собак, пишет Complex.

Как рассказали представители авиакомпании, покупая билет на самолет, хозяева собак могут быть уверены, что их и питомцев ждет комфортный полет, а животные получат лучшее обслуживание. В него входят ковровая дорожка к самолету, угощения и комфортные места в самолете.

«Это радикально отличается от обычного перелета собак», — добавил директор Bark Air Мэтт Микер.

К каждому билету для собак также будет прилагаться один билет для человека, и нет никаких ограничений по размеру или породе домашних животных. Питомцам также положены шумоподавляющие наушники и напитки по выбору.

Сейчас Bark Air летает только из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а цена билета на рейс начинается от $6000.

Ранее самолет экстренно сел в немецком Ганновере из-за запаха дыма в кабине.