В ГД рекомендовали принять проект о признании зарубежных организаций нежелательными

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству порекомендовал принять законопроект, по которому любые зарубежные организации можно будет признавать нежелательными в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Комитет полагает, что предлагаемые изменения будут способствовать защите безопасности и суверенитета Российской Федерации, а также будут способствовать защите интересов граждан», — следует из сообщения.

До этого бывший российский олигарх Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) инициировал назначение сына Глеба на пост одного из директоров Оксфордского российского фонда (деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ). Эта организация существует на средства Фонда Ходорковского. До этого она действовала в сфере партнерских образовательных программ с российскими вузами, но ее деятельность в этом направлении приостановили после признания организации нежелательной в России.

В феврале на сайте Госдумы был опубликован законопроект, согласно которому гражданам иностранных государств и лицам без гражданства могут отказать во въезде в Россию, если они являются участниками зарубежной организации, признанной в РФ нежелательной.

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