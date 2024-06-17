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В Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР

Кирби: США будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР

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Evelyn Hockstein/Reuters

Власти США намерены пристально следить за визитом президента РФ Владимира Путина в КНДР. Об этом на пресс-конференции заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, будем следить за этим очень, очень внимательно», — прокомментировал он предстоящую поездку российского президента.

В понедельник, 17 июня, стало известно, что договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР может быть подписан в ходе визита Путина в Пхеньян. Подписание документа анонсировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

До этого «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора обратил внимание, что к визиту российского президента в КНДР уже активно готовятся.

Ранее Песков заявил, что у Путина будет насыщенная неделя.

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