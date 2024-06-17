В администрации Харьковской области рассказали об успехах ВС РФ под Купянском

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении в Харьковской области, планомерно выдавливая украинскую армию ближе к реке Старый Оскол. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«На Купянском направлении нашим бойцам удается занять более выгодные позиции», — заявил Ганчев.

До этого Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожесточенно пытаются контрнаступать в районе Волчанска и Липцов.

Накануне российские военнослужащие нанесли удар по мосту, расположенному в районе поселка Старый Салтов в Харьковской области, по которому перебрасывалась артиллерия ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о хаосе в НАТО из-за Украины.