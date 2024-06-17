Американский флот захотел внедрить ИИ в поиск кораблей и самолетов противника

Военно-морские силы (ВМС) США собираются использовать искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения кораблей и самолетов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американском флоте.

«Сейчас ВМС заключают новые производственные контракты, чтобы расширить использование этой технологии в подводных дронах и изучить, как это может быть использовано для обнаружения вражеских судов, самолетов и других угроз», — заявил глава отделения по оборонным инновациям Пентагона (DUI) Алекс Кэмпбелл.

Представитель Пентагона сообщил также об уже достигнутых успехах на почве использования ИИ в военных целях — компьютер используется для обнаружения морских мин, благодаря чему этот процесс по времени ускорился вдвое.

До этого Пентагон заказал исследование усиления лазерных систем.

Ранее США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе.