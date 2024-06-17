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Раскрыта схема ухода Блиновской от налогов

ФНС: Блиновская использовала для ухода от налогов 18 организаций и 3 ИП

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогер Елена Блиновская заключила договоры с 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями, чтобы уйти от налогов. Об этом сообщил представитель Федеральной налоговой службы на заседании в девятом Арбитражном апелляционном суде, передает ТАСС.

«Блиновская за 10 тыс. рублей предоставляла право на использование результатов ее интеллектуальной деятельности, а они в свою очередь перечисляли роялти от выручки», — отметил представитель ведомства.

Он обратил внимание, что все участники схемы применяли упрощенную систему налогообложения. Организации создали незадолго до заключения договора с налогоплательщиком. Как только одна из компаний достигала предельного значения дохода, в схему добавляли другую фирму.

До этого защита Блиновской обвинила ФНС в незаконном начислении долгов. На данный момент долг Блиновской составляет 1 411 466 254 рубля.

Ранее суд не признал банкротом компанию Блиновского.

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