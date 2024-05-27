«Соседи кидали петарды»: владельцы сгоревшего собачьего приюта в Уфе подозревают поджог

После пожара в собачьем приюте Уфы владельцы обнаружили на своей территории пластиковую бутылку, в которой могло быть средство для розжига. Об этом «Газете.Ru» рассказала куратор животных Людмила. По ее словам, на приют и ранее совершались нападки — на территорию бросали петарды, а одна из собак погибла по неизвестной причине. Пожарный инспектор подозревает поджог, в деле будет разбираться полиция.

«После того, как основной пожарный состав уехал, приехал пожарный инспектор. Сначала он решил, что это была проводка, что-то замкнуло. Но мы всегда выключаем все рубильники, когда уезжаем. Потом он стал осматривать сам дом и вольеры, которые сгорели, и сделал вывод, что он склоняется к версии поджога. Потому что возгорание, как он говорит, началось не с электрического щитка, а с веранды. Что туда как-будто что-то подбросили или что-то плеснули. Когда мы приехали вечером искать собак, которые спаслись, мы нашли пластиковую бутылку с жидкостью, которая очень сильно пахнет чем-то спиртосодержащим. Как розжиг или что-то вроде того. Ни вчера, ни сегодня нам никто не звонил из правоохранительных органов, хотя инспектор должен был передать информацию в РУВД по нашему району. Сейчас одна из девушек созвонилась со следователем сама. В течение часа он должен ей ответить, сообразить, как он говорит, что он будет делать», — объяснила Людмила.

У соседей по СНТ были претензии к приюту из-за того, что собаки свободно гуляют по территории за приютом. Однако Людмила утверждает, что животных выводили исключительно на поводках, а на самовыгуле были только соседские собаки.

«Зимой у нас был случай, что нам на участок кидали петарды. Когда я в садовом чате спросила «зачем вы это сделали?», мужчина, который это сделал, написал, что ему надоели наши собаки, которые бегают без привязи. Сразу хочу сделать ремарку, что наши собаки никогда не выходят за территорию. Они сидят в вольерах или на цепях. Они выходят на поводках и с кураторами. Обычно это поездка в клинику или еще куда-то. А бегают самовыгульные хозяйские собаки. То есть за из-за этих собак пострадали наши собаки. Позже после этого случая у нас на участке умер пес по неизвестной причине. Мы не смогли сделать вскрытие, потому что у нас в городе экспертизу никто не проводит. Нам пришлось его похоронить и надеяться на лучшее, но вот лучшего не случилось», — добавила женщина.

Во время пожара собак помогали спасать соседи с ближайших участков. Двух животных спасти не удалось, а еще двое убежали в неизвестном направлении.

«У нас, к сожалению, сгорели заживо две собаки. Трех собак нам спасли наши ближайшие соседи. Мужчина, очень ему благодарны. Одну собаку забрали сразу на другую передержку, а двух собак мы не можем найти. Они убежали. То есть они отогнули вольер, из пламени выбежали, и мы уже второй день их ищем по всей территории. Даже не знаем, в каком они состоянии», — заключила Людмила.

Пожар на территории частного собачьего приюта «Добрые руки» произошел накануне днем. Хозяйка приюта считает, что к пожару могут быть причастны соседи, которым не нравился лай и большое количество псов за забором. В МЧС также не исключают версию поджога.

Ранее в Брянской области из-за поджога приюта погибли 50 кошек.