Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После наезда самокатчика на ребенка в Петербурге возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили дело после наезда самокатчика на ребенка

close
100%
Shutterstock

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как самокатчик сбил шестилетнего ребенка. Об этом со ссылкой на СКР сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что в центральный аппарат Следственного комитета России будет предоставлен доклад о ходе расследования.

Инцидент произошел на Краснопутиловской улице. Неизвестный на электросамокате совершил наезд на шестилетнего мальчика. По предварительной информации, пострадавшего доставили в больницу Раухфуса с ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что в день инцидента ребенок отмечал свой шестой день рождения.

Ранее в Саратове школьник на самокате врезался в коляску с 10-месячным ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами