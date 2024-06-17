После наезда самокатчика на ребенка в Петербурге возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как самокатчик сбил шестилетнего ребенка. Об этом со ссылкой на СКР сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что в центральный аппарат Следственного комитета России будет предоставлен доклад о ходе расследования.

Инцидент произошел на Краснопутиловской улице. Неизвестный на электросамокате совершил наезд на шестилетнего мальчика. По предварительной информации, пострадавшего доставили в больницу Раухфуса с ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что в день инцидента ребенок отмечал свой шестой день рождения.

Ранее в Саратове школьник на самокате врезался в коляску с 10-месячным ребенком.