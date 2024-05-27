Челябинец, удерживавший женщину в плену 14 лет, страдает психическим заболеванием

Жителя Челябинска, которого подозревали в удержании в плену человека, признали невменяемым. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, мужчина страдает психическим заболеванием.

«Фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими», – сообщается в публикации.

Следователи уже собрали всю необходимую доказательную базу. Дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера уже направили в суд.

Мужчина попал под следствие в прошлом году, когда его пленница сбежала из его дома. По версии правоохранителей, россиянин заманил женщину к себе домой в 2009 году, после чего удерживал и постоянно насиловал.

Мать мужчины также хотели привлечь к ответственности, так как в этот момент она проживала в доме и знала о том, что женщину удерживали внутри. Однако суд освободил женщину из-под стражи.

Сам подозреваемый пытался обжаловать приговор, но ему отказали в более мягкой мере пресечения.

Ранее житель Астрахани, больной шизофренией, спикировал с пятого этажа больницы.