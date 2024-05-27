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В Папуа — Новой Гвинее более 2 тыс. человек оказались под завалами

В Папуа — Новой Гвинее более 2 тыс. человек оказались под завалами после оползня

Более двух тысяч человек оказались под завалами в Папуа — Новой Гвинее в результате схода оползня. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что оползень сошел на прошлой неделе в провинции Энга. Из-за разгула стихии более двух тысяч человек оказались погребены заживо. Кроме того, оползень вызвал серьезные разрушения строений, приусадебных участков, а также нанес существенный удар по логистической системе страны.

«Спустя более чем 72 часа после оползня жители все еще используют лопаты, палки и голые руки, пытаясь разобрать обломки и добраться до выживших», — говорится в публикации.

Национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями в письме в ООН указал, что оползень может продолжать медленно сходить, создавая опасность как для спасательных команд, так и для выживших.

До этого в Челябинской области часть неасфальтированной дороги на жилой улице разрушилась из-за оползня.

Ранее власти рекомендовали 25 тысячам жителей японского острова Мияко эвакуироваться из-за ливней.

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