В Курской области объявили опасность атаки дронов

Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — говорится в публикации.

Он добавил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Накануне российские средства ПВО сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.

До этого журнал Time, ссылаясь на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина, писал, что украинская сторона разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.