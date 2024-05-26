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В конце мая в московском регионе ожидается до +31 °C

Синоптик Тишковец: в московском регионе потеплеет до +31 °C к концу месяца

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

На следующей неделе в пятницу в московском регионе ожидается до +31 °C, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Заключительная неделя сезона стартует с антициклональной, а значит, малооблачной погоды при среднесуточной температуре на 2 градуса выше нормы, ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 23-25 градусов», — рассказал он.

Постепенно температура воздуха будет повышаться. В некоторых районах Москвы и области 31 мая может потеплеть до +31 °C.

До этого глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве установится июльская жара после периода небольшого похолодания.

По его словам, в ближайшее время столица окажется в центре антициклона, и дневная температура воздуха вырастет до +26...+27 градусов, а ночная — до +10...+12, что, как отметил Вильфанд, больше характерно для июля.

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