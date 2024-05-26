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Стало известно, почему сухогруз врезался в пролет моста в Ростове-на-Дону

МЧС: сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста из-за потери управления

Универсальный сухогруз «Зеленга» врезался в несудоходный пролет моста в Ростове-на-Дону из-за потери управления. Об этом сообщает «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«Поступила информация о том, что в результате отказа рулевого управления сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста. Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ж/д пути повреждений не получили, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.

1 апреля автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре.

26 марта телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста было полностью перекрыто.

10 января в Иркутской области мост через реку Полива рухнул в Усть-Илимском районе.

Ранее в Белоруссии обрушился мост через Неман.

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