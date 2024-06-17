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Участника любовных утех на сочинском пляже выдворили из России

В Краснодарском крае участника любовных утех на пляже выдворили из РФ

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Shutterstock/Josep Curto

В Краснодарском крае иностранца, который принимал участие в непристойных действиях на пляже, выдворили из РФ. Об этом сообщает ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону.

По информации управления, из России выдворили гражданина Армении, который шокировал людей своим аморальным поведением на пляже в сочинском Дагомысе. Отмечается, что за май приставы депортировали из страны всего 340 иностранцев-нарушителей.

RG.ru сообщает, что двое 37-летних иностранцев и женщина устроили любовные утехи на территории одного из пляжей Дагомыса. Их непристойные действия, которыми они не стеснялись заниматься при прохожих, очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона. После этого обоих мужчин арестовали на 10 суток.

Ранее краснодарки поцеловались в пиццерии и привлекли внимание полиции.

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