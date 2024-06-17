Роскачество начало проверять консервированный тунец после случаев отравления

Специалисты Роскачества приступили к проверкам консервированного тунца после случаев отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Отмечается, что консервы проверят, в том числе на ботулизм.

«Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов», — говорится в сообщении.

Согласно данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, большая часть россиян (91%) покупают консервированный тунец в магазинах крупных торговых сетей, примерно 15% потребителей — в магазине у дома, по 11% — в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Лишь 6% россиян покупают данный продукт в рыбных магазинах.

До этого заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, комментируя ситуацию с госпитализацией людей с подозрением на ботулизм, отметила, что проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве.