Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роскачество начало проверять консервированный тунец после случаев отравления

Роскачество проверит консервированный тунец после случаев заболевания ботулизмом

close
100%
Shutterstock/New Africa

Специалисты Роскачества приступили к проверкам консервированного тунца после случаев отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Отмечается, что консервы проверят, в том числе на ботулизм.

«Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов», — говорится в сообщении.

Согласно данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, большая часть россиян (91%) покупают консервированный тунец в магазинах крупных торговых сетей, примерно 15% потребителей — в магазине у дома, по 11% — в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Лишь 6% россиян покупают данный продукт в рыбных магазинах.

До этого заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, комментируя ситуацию с госпитализацией людей с подозрением на ботулизм, отметила, что проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами