Россиянам рассказали, какая автоматическая коробка передач самая надежная

Из всех существующих типов автоматизированных коробок передач наибольшей надежностью отличается гидроавтомат в классической автоматической коробке передач (АКП). Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Гидроавтомат наиболее комфортен при вождении, так как у него плавное переключение передач. За счет этого снижается риск износа самой коробки. Кроме того, конструкция планетарных АКП относительно простая, по сравнению с другими типами «автоматов», что делает их менее подверженными поломкам, и, соответственно, более надежными», - сказал эксперт.

Кроме того, в гидроавтомате присутствует меньшее количество движущихся частей, нежели в других типах АКП, что также снижает вероятность износа и поломок трансмиссии.

Что касается роботизированных коробок передач и вариаторов, то данные типы АКП имеют свои преимущества. «Роботы» и вариаторы, в частности, более компактны, чем традиционные АКП. Кроме того, данные типы трансмиссии могут обеспечивать улучшенную экономию топлива по сравнению с гидроавтоматом, отметил эксперт.

Но при этом, «роботы» могут, например, иметь проблемы с плавностью переключения передач и долговечностью сцепления, а вариаторы чувствительны к повышенным нагрузкам и требуют более частого обслуживания, пояснил Стрельбицкий.

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