Двоюродную сестру участника СВО выдворили из России

В Екатеринбурге чиновники отказали в выдаче российского гражданства 26-летней уроженке Казахстана, а суд выдворил ее из страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV», опубликовав видео-ролик с девушкой, которая обратилась к ним.

На нем она рассказала, что в 2023 году она вместе с мужем решила переехать в Россию, где у нее много родственников, так как она об этом мечтала с 16 лет.

«В России у меня много родственников: папа, родной брат, бабушка с дедушкой, также у меня есть двоюродный брат, который добровольно мобилизовался на СВО», — сказала она.

По ее словам, она решила получить гражданство, потому что не могла официально работать, но чиновники ввели ее в заблуждение относительно допустимых сроков пребывания в РФ и когда она пришла в МФЦ получать справку для получения вида на жительство, ей вручили судебную повестку, при этом заверив, что отправят домой в Казахстан всего на три месяца. В суде же женщину оштрафовали за нарушение сроков пребывания и предписали покинуть территорию РФ. Помимо этого, ей запретили въезжать в страну на пять лет.

Гражданка Казахстана попросила канал помочь ей разобраться с этим вопросом, чтобы она могла вернуться в РФ к своим родственникам.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект о выдворении иностранцев.