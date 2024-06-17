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В Британии дали Зеленскому новую должность

Daily Mail назвала Зеленского премьер-министром Украины

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Yves Herman/Pool/Reuters

Издание Daily Mail назвало Владимира Зеленского премьер-министром Украины в тексте одного из материалов. Заголовок с оригинальным титулом все еще размещен на сайте издания.

«Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию», — пишет автор.

До истечения своих полномочий 20 мая 2024 года, Владимир Зеленский был шестым президентом Украины. Премьер-министром же Украины на данный момент остается Денис Шмыгаль.

До этого украинская журналистка Диана Панченко обратилась к спикеру Верховной рады страны Руслану Стефанчуку с предложением подписать мирный договор с Москвой, так как парламентарий является единственным легитимным лидером Украины.

Она вспомнила, что украинцы были готовы подписать перемирие в 2022 году.

Ранее в Госдепе однозначно высказались о легитимности Зеленского.

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