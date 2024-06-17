Рособрнадзор не фиксировал новых случаев срыва ЕГЭ из-за воздушной тревоги

Новых случаев срыва единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за объявления воздушной тревоги в приграничных регионах РФ зарегистрировано не было. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзора Музаева.

«По моим сводкам, то, что мы видим, пока не было», — сообщил специалист, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

8 июня Музаев заявил, что в ряде регионов страны в связи с объявлением воздушной тревоги были зафиксированы случаи срыва ЕГЭ. По его словам, в Луганской народной республике (ЛНР) и Брянской области такое происходило уже четыре раза.

При этом глава Рособрнадзора подчеркнул, что сейчас выпускникам из новых регионов РФ в целом сложнее всего сдавать экзамены. То же касается одиннадцатиклассников в Республике Крым, Курской области, Брянской области и Белгородской области. Эти регионы постоянно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск, пояснил руководитель федеральной службы.

В конце мая губернатор города Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что местным школьникам предоставят право сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) и ЕГЭ на добровольной основе. Как он сказал, решение было принято в связи с неспокойной обстановкой в населенном пункте.

Ранее в правительстве РФ рассказали, когда можно будет пересдать ЕГЭ в 2024 году.