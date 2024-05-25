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Экипаж одного из самых мощных атомоходов мира уступил дорогу медведю

«Атомфлот»: экипаж атомного ледокола «Урал» уступил дорогу упрямому медведю

Экипаж российского атомного ледокола «Урал» принял решение уступить дорогу белому медведю. Об этом сообщается в Telegram-канале «Атомфлот».

По данным канала, животное бежало перед судном и отказывалось уходить в сторону от его маршрута, несмотря на сигналы штурманов «Урала». Ледокол продолжил двигаться по курсу лишь после того, как хищник перешел на другую льдину.

«Урал» — один из двух самых мощных ледоколов мира, его мощность составляет 60 МВт, а полное водоизмещение превышает 33 тысячи тонн.

В феврале представители «Роснефти», министерства природных ресурсов РФ и института проблем экологии и эволюции имени Северцова презентовали на выставке «Россия» новую трехлетнюю программу «Роснефти» по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктических экосистем. По данным пресс-службы компании, исследования пройдут на севере Красноярского края.

В марте американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что в ближайшие пару лет в Арктике могут появиться летние дни, когда море будет практически свободно ото льдов. Таким образом полярный регион из белого станет синим. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews Earth & Environment (NREE).

Результаты экспертов предполагают, что первый день безо льда в Арктике может наступить более чем на 10 лет раньше предыдущих прогнозов. Безледный сезон не означает полное отсутствие льдов.

Ранее ученые предупредили о выбросах канцерогенного радона из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.

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