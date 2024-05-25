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В Белгородской области беспилотник атаковал кафе

Гладков: в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал кафе

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РИА «Новости»

Город Шебекино Белгородской области подвергся очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, дрон-камикадзе атаковал городское кафе. Из-за взрыва оказалась повреждена его кровля. Никто из мирных жителей не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Утром 25 мая стало известно, что в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Водитель от взрыва не пострадал, однако у машины выбито лобовое стекло и поврежден кузов.

До того сообщалось о еще двух утренних атаках в Шебекино. В результате падения первого дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия.

Ранее Минобороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью был сбит беспилотник.

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