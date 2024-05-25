В Закарпатье двое мужчин напали на пограничника и сбежали в Румынию

В Закарпатской области Украины двое неизвестных мужчин напали на пограничника, обезоружили его и скрылись с трофеем на территории Румынии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

По информации Глаголы, на одном из участков границы произошло срабатывание сигнальной мины, туда выехал наряд. На месте происшествия обнаружились двое мужчин, которые среагировали на предупредительные выстрелы в воздух не поднятием рук, а нападением на пограничника. В результате потасовки страж порядка лишился травматического пистолета «Форт 12 Р». Мужчины бросились бежать и на ходу произвели пять выстрелов, но не попали.

К моменту прибытия подкрепления со стороны украинской пограничной службы нарушители уже пересекли государственную границу и скрылись в Румынии.

Из-за вступления в силу нового закона о мобилизации бегство военнообязанных мужчин за пределы Украины стало нередким. Так, 20 мая при попытке незаконно покинуть страну на границе с Румынией был задержан ведущий украинский баскетболист Вадим Заплотинский. Его отправили в учебный центр десантно-штурмовых войск.

22 апреля во время патрулирования границы украинский пограничник сбежал в Молдавию. Для этого он переоделся в гражданскую одежду, оставил оружие и скрылся.

В тот же день спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что не менее десяти мужчин ежедневно пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам.

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