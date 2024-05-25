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Германия призвала страны ЕС распределить украинских беженцев

Германия выступила за равномерное распределение украинских беженцев в Евросоюзе

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Германия намерена добиться равномерного распределения украинских беженцев в масштабах всего Европейского союза. Об этом сообщает Welt со ссылкой на представителя немецкого МВД Нэнси Фезер.

Кроме того, Берлин выступает за предотвращение вторичной миграции для беженцев, прибывающих в будущем.

В качестве одной из возможных мер предлагается восстановить статью 11 так называемой Директивы о массовом притоке, согласно которой беженцы не должны «просто путешествовать» из одной страны Евросоюза в другую и обратно. Действие этой статьи приостановили в 2022 году, когда европейские власти решили применить директиву в отношении беженцев с Украины.

Welt пишет, что в настоящее время на уровне ЕС ведутся переговоры об урегулировании транзита для украинских беженцев. Срок действия временной защиты для них истекает 4 марта 2025 года.

По данным Евростата, к концу марта суммарно в странах Европейского союза находились 4,2 млн беженцев с территории Украины. ФРГ приняла почти треть от этого числа — 1,3 млн человек.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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