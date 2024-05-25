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Финляндия не будет пускать беженцев, прибывающих через границу с Россией

Прибывающих в Финляндию через границу с РФ беженцев будут отправлять назад

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Финляндию в случае принятия законопроекта «О выдворении» не будут пускать беженцев, прибывающих в страну через границу с Россией, их будут возвращать обратно. Об этом заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle.

Целью закона является «предотвращение инструментальной иммиграции на восточной границе», пишет Yle. Пока закон действует, подача заявления о предоставлении убежища на финской границе будет запрещена. Исключения сделают для лиц, находящихся «в особо уязвимом положении», среди которых дети, инвалиды и лица, которым грозят пытки. Каждый случай будет рассматриваться отдельно пограничниками.

«Мы исходим из того, что, когда этот закон вступит в силу, в любом случае люди будут возвращены на российскую сторону. Задача оперативного планирования пограничников состоит в том, чтобы обеспечить его (закона. — «Газета.Ru») реализацию», — сказала Рантанен.

Как будет реализоваться возврат людей, она не уточнила.

До этого на границе Финляндии и РФ установили будки для контроля за «направляемой миграцией».

Ранее Захарова обвинила Финляндию в «охоте на ведьм».

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