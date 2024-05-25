В Екатеринбурге рейд полиции сорвал БДСМ-вечеринку на берегу водохранилища

В Свердловской области БДСМ-вечеринка на загородной базе отдыха закончилась визитом правоохранителей. Об этом сообщает «Е1».

Закрытая БДСМ-вечеринка на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища закончилась визитом полицейских в масках. По словам участников вечеринки, у всех гостей мероприятия собрали персональные данные и отпустили. Организаторов опрашивают.

«Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой», — рассказал один из гостей.

Пресс-секретарь свердловского главк МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о состоявшемся оперативно-профилактическом мероприятии, подробности произошедшего в полиции обещали раскрыть позднее.

До этого сообщалось, что в центре Москвы полицейские пресекли проведение групповой вечеринки в подвале дома. Инцидент произошел в доме на Новинском бульваре. Охранник увидел компанию мужчин и девушек, открывающих дверь в подвал. Заподозрив неладное, он вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место полицейские взломали дверь и обнаружили в подвале дома троих мужчин в возрасте от 34 до 40 лет и троих девушек в возрасте от 20 до 22 лет. Всех участников встречи в подвале доставили в отдел полиции.

Ранее в Подмосковье полиция задержала организаторов БДСМ-фестиваля.