В России подумают над созданием единого реестра авиадебоширов

В России, возможно, будет создан единый реестр авиадебоширов, которых не будут допускать на борт рейсовых самолетов. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина, сообщает РИА Новости.

Школкина рассказала, что письмо с этим предложением она направила вице-премьеру Виталию Савельеву, курирующему развитие и функционирование транспортной системы России. По ее словам, в преддверии высокого туристического сезона вопросы безопасности предоставляемых авиапассажирам услуг становятся все актуальнее.

Депутат пояснила, что на сегодняшний день авиакомпании имеют право вести свои собственные реестры лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком. При этом эти реестры не синхронизируются друг с другом, «что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний».

Случаи неадекватного поведения отдельных пассажиров на борту самолетов, действительно, не так уж редки.

8 мая пассажир рейса Ереван — Москва пытался открыть дверь в полете.

4 мая пьяный турист домогался стюардессы и пассажирок.

3 мая четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу.

Ранее стало известно, что дебошир из Сургута, по вине которого экстренно посадили самолет, заплатит 600 тысяч рублей.