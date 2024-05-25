Пес бойцовой породы едва не растерзал мужчину и его собаку в Перми

В Перми мужчина спас свою собаку от нападения пса бойцовой породы, животное выгуливали без поводка. Об этом в социальных сетях рассказала супруга пострадавшего россиянина.

По словам женщины, ее муж выгуливал собаку на поляне около жилого массива, когда им навстречу неожиданно бросился крупный пес бойцовой породы. Хозяин животного пил пиво неподалеку и не обратил внимание на агрессию питомца.

«В итоге, спасая нашу собаку, булем был покусан супруг. У собаки вырван кусок с загривка. У мужа прокусаны пальцы. Хозяин сбежал с собакой, оставив пиво на столике, направился в район Окуловского или Сочинской», — рассказала жена пострадавшего.

Первую помощь покусанному мужчине оказали многочисленные очевидцы произошедшего, собаку доставили к ветеринарам, где ей промыли раны. Россиянин намерен обратиться в полицию и привлечь к ответственности владельца агрессивного пса.

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