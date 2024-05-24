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Воронежец потребовал $10 млрд за «отмену» минирования многоэтажек и получил срок

В Воронеже осудили мужчину, который требовал $10 млрд за «отмену» минирования

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Shutterstock

Житель Воронежа стал фигурантом уголовного дела после звонка в «112». Об этом сообщает пресс-служба Советского райсуда города в официальном сообществе во «ВКонтакте».

По версии следствия, россиянин сообщил о ложном минировании нескольких зданий. По его словам, в многоэтажных домах города были заложены взрывные устройства, которые якобы были готовы к применению. Предотвратить взрывы можно было только если заплатить ему $10 миллиардов.

Оперативные службы сразу выехали по адресам, но каких-либо устройств в домах не нашли. Выяснилось, что специалистов вызвал воронежец, в момент звонка находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, он связался с диспетчерами со своего телефона.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Фигурант признал свою вину.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.

Ранее в Петербурге поймали пенсионера, который якобы заминировал музей и школу.

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