В Ингушетии россиянка продала новорожденного соседке и получила срок

В Ингушетии передача ребенка от одной знакомой другой закончилась уголовным делом. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Карабулаке. По версии правоохранителей, местная жительница родила ребенка, который был ей не нужен, соседка, наоборот, хотела ребенка, но не могла родить из-за бесплодия. В результате мать продала своего младенца за 400 тысяч рублей, два года о произошедшем никто не знал.

В какой-то момент на ситуацию обратили внимание правоохранители. В отношении женщин возбудили уголовное дело по статье о купле-продаже человека, который находится в беспомощном состоянии.

«В ходе расследования преступления проведены необходимые следственные действия и экспертные исследования, собрана доказательственная база», – поделились с журналистами в СК РФ.

В суде биологическую мать признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы. Покупательницу пока что виновной не признали.

Ранее в Москве женщина продала младенца за миллион рублей и сама явилась в полицию.