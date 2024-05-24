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Паромная переправа в Крым временно приостановила работу

Минтранс Крыма: керченская переправа приостановила работу из-за сильного ветра

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба минтранса Крыма.

По данным МЧС, на полуострове с 24 по 26 мая действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами порывы могут разгоняться до 25 м/с.

Накануне система ПВО отразила массированный удар ВСУ по Крыму, написал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов. По его данным, украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS.

Взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт.

В середине мая в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что военная разведка Украины планировала ударить беспилотным летательным аппаратом по системе противовоздушной обороны, защищающей Крымский мост.

Ранее СБУ снова пригрозила атаками на Крымский мост.

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