Сотрудники МЧС доставили пострадавшим от паводка в Якутии тепловые пушки

Борт МЧС России доставил в Республику Саха (Якутия) 200 тепловых пушек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет Ан-74 с необходимым оборудованием прибыл из Владивостока в Якутск. По данным МЧС, оно понадобится для просушки домов и других объектов, пострадавших от паводка.

В МЧС пояснили, что активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Кобяйского и Жиганского районов. Протяженность ледохода составила 305 километров и за сутки он продвинулся на 20 км. В Якутии остаются подтопленными десять дворовых территорий.

В Якутии проходит активная фаза весеннего половодья, заявил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, из ряда районов вода уже отступила. Однако для того, чтобы пострадавшие могли вернуться к привычной жизни, необходимо сделать все возможное, подчеркнул он.

Также глава МЧС РФ призвал сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, подверженных подтоплению, а также на превентивной эвакуации населения.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.