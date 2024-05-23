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Мэр Львова отреагировал на проведение форума «российской оппозиции» в городе

Мэр Львова Садовой возмутился из-за форума «российской оппозиции» в городе

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Мэр города Львова Андрей Садовой сообщил в четверг, что обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума «российской оппозиции». Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.

В своей публикации Садовой поинтересовался, не шутка ли это. Он также подчеркнул, что направил запрос в соответствующие органы.

Мэр Львова добавил, что среди заявленных участников форума были предприниматель Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), юрист Марк Фейгин (признан в РФ иностранным агентом) и журналист Виктор Шендерович (признан в РФ иностранным агентом).

По данным издания «Твой город», в Службе безопасности Украины (СБУ) выясняют обстоятельства проведения форума в городе.

До этого стало известно, что Генеральная прокуратура Российской Федерации попросила суд изъять и обратить в доход страны часть средств основателя ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего главы МЕНАТЕП Платона Лебедева.

Уточняется, что сумма средств, которую просят изъять, составляет более $1,8 млн и почти 1 млрд рублей.

Ранее Ходорковский пожаловался на ненависть, исходящую от украинцев в соцсетях.

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