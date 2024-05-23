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«Роснефть» проведет тематические Дни химии на выставке «Россия»

Гостям павильона «Роснефти» на ВДНХ расскажут о нефтехимической промышленности

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На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ с 24 по 26 мая пройдут тематические Дни химии, сообщается на сайте компании.

В эти дни для гостей экспозиции будут проведены интерактивные лекции и мастер-классы, посвященные химической и нефтехимической промышленности, а также викторины и конкурсы с розыгрышем призов и сувениров.

Отмечается, что 24 мая ведущие ученые корпоративного Центра исследований и разработок «Роснефти» расскажут о производстве катализаторов и их роли в обеспечении энергобезопасности России.

Интерактивная лекция «Нефтяной бум: что общего у автомагистралей с египетскими мумиями» пройдет 25 мая. Ее слушателям расскажут об истории нефтяных и модифицированных битумов.

В День работников химической и нефтехимической промышленности, который празднуется 26 мая, для гостей павильона пройдет лекция «Рождение нефтехимии в России». Посетителям расскажут, как из нефти производят ценнейшие материалы и поделятся интересными фактами из истории развития отрасли. Кроме того, сотрудники компании расскажут, где в повседневной жизни используются достижения нефтехимии и какие привычные предметы сделаны из продуктов нефтепереработки.

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