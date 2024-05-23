Депутата обвинили в сборе сведений, являющихся гостайной

Внештатного советника главы Карелии по взаимодействию с новыми территориями, руководителя центра спортивной подготовки, депутата Тимура Зорнякова задержали за попытку получения сведений, являющихся государственной тайной. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».
Заседание суда, на которое Зорнякова привели в наручниках, проходило в закрытом режиме. СМИ пустили только на оглашение решения суда. Зорнякова задержали за сбор сведений, составляющих гостайну, а также за попытку получения информации, содержащей гостайну.
Отмечается, что преступления были совершены в период с апреля 2023 года по 2024 год. Уголовное дело было возбуждено 20 мая. Завтра, 24 мая, суд рассмотрит ходатайство об аресте.
14 мая арестовали главного кадровика в Минобороны Юрия Кузнецова. Он имел опыт работы в сфере защиты государственной тайны.
19 апреля стало известно, что российские власти приняли решение ужесточить правила выезда за рубеж для госслужащих.
До этого в Кемеровской области суд приговорил к одному году условно бывшего сотрудника правоохранительных органов, который разгласил государственную тайну.
Ранее в Кургане возбудили дело о нарушении гостайны на уехавшего за границу мужчину.