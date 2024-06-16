В Санкт-Петербурге снова произошло возгорание лазурного автобуса

Лазурный автобус без пассажиров задымился на участке КАД рядом с бывшим заводом Hyundai. Об этом сообщает kp.ru.

«С моторного отсека повалил дым и сработала автоматическая система пожаротушения моторного отсека (АСОТП). Огнетушители водитель не использовал, пассажиров не было. Возгораний и повреждения корпуса нет. Компания проведет внутреннее разбирательство», — рассказали kp.ru в пресс-службе АО «Третий парк».

С места происшествия автобус забрал эвакуатор. Водитель не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге задымился другой автобус с пассажирами. Это произошло рядом с площадью Конституции. По словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон.

За последнее время в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

До этого группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее СК возбудил дело по факту взрыва машины начштаба части в Ростове-на-Дону.