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Чемпионка мира выразила желание встать в пару с Овечкиным

Чемпионка мира по танцам Тишова выразила желание встать в пару с Овечкиным

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Brian Fluharty-USA TODAY Sports/Reuters

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» рассказала, с кем из российских хоккеистов хотела бы выступить на турнире ProAm, где профессионалы танцуют с любителями.

«Если говорить про хоккеистов, то пусть будут Кирилл Капризов и Павел Карнаухов. Их сила, скорость и азарт тоже могли бы стать основой для динамичного и энергичного номера. Ну и конечно, было бы интересно поработать с легендой хоккея Александром Овечкиным», — сказала Тишова.

Чемпионка мира отметила, что следит за теннисом и поддерживает Андрея Рублева, с которым также хотела бы выступить на турнире ProAm.

«Главное — это командный дух, взаимопомощь и желание создать красивый и запоминающийся номер. Уверена, что вместе мы смогли бы добиться результата и получить незабываемые впечатления», — сказала Тишова.

Кирилл Капризов выступает за клуб НХЛ «Миннесота Уайлд», Павел Карнаухов является нападающим ЦСКА, а Александр Овечкин — капитаном команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее конкурент Овечкина побил рекорд Гретцки.

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