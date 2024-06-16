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Песков рассказал о точке невозврата в конфликте на Украине

Песков: страны Запада нагнетают напряженность, это не может быть безответно

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Алексей Майшев/РИА Новости

Страны Запада нагнетают напряженность в отношении России, это может привести к последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Россия видит, как страны коллективного запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа Москвы», — сказал он.

Песков также заявил, что РФ будет продолжать создавать санитарную зону, пока не обезопасит свою территорию от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что так называемая санитарная зона, которую российское государство создает для обеспечения своей безопасности, может распространиться на всю территорию Украины вплоть до границ с Польшей.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что если Украина нанесет удар по России высокоточным оружием большой дальности, то будет принято решение о создании так называемой санитарной зоны.

Ранее Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по Польше.

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