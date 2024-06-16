В Кремле ответили, будет ли рассматриваться мирная инициатива Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские визави внимательно рассмотрят мирную инициативу российского лидера Владимира Путина. Его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Также Песков заявил, что РФ будет продолжать создавать санитарную зону, пока не обезопасит свою территорию от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также представитель Кремля заявил, что страны Запада нагнетают напряженность в отношении России, это не может привести к последствиям.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Ранее глава Пентагона заявил, что Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.