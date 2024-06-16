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Тренер «Флориды» объяснил замену Бобровского в матче с «Эдмонтоном»

Тренер «Флориды» Морис: лимит для Бобровского — пять пропущенных шайб

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Twitter «Флориды Пантерз»

Главный тренер «Флорида Пантерз» Пол Морис объяснил замену российского вратаря Сергея Бобровского в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз». В комментарии TSN он подчеркнул, что после пяти пропущенных шайб он принял решение дать голкиперу отдохнуть.

«Если вы нацелены на камбэк, вратарь редко является тем, кто играет в этом большую роль: что-то происходит на другом конце площадки. Он невероятно много играл в хоккей. Мой лимит для Боба — пожалуй, пять пропущенных шайб. Таково было мое решение», — заявил Морис.

«Эдмонтон» после трех поражений в серии подряд разгромно победил «Флориду» на своем льду со счетом 8:1. Из этих восьми шайб Бобровский пропустил пять, оставшиеся три влетели в ворота, защищать которые вместо Сергея вышел Столарз.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в плей-офф. Помимо гола, в четвертой игре с «Флоридой» он оформил ассистентский хет-трик, и теперь на его счету 38 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Следующий матч серии состоится в ночь на 19 июня.

Ранее Макдэвид побил рекорд Гретцки.

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