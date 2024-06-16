Россиянин не смог завести автомобиль, не захотел идти пешком и вызвал полицию

В Красноярске будут судить местного жителя за ложное сообщение об угоне автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Житель Красноярска прогуливался по городу со своей девушкой, пара поссорилась, мужчина вернулся к машине, которую оставил на парковке и обнаружил, что у него сел аккумулятор.

Расстроенный красноярец пошел домой пешком, но по дороге замерз, он не стал вызывать такси, а позвонил в полицию. Мужчину доставили в участок, где он пытался доказать правоохранителям, что его машину угнали неизвестные злоумышленники, однако обман не удался. За ложный донос об угоне россиянину грозит до двух лет колонии.

До этого сообщалось, что в Пензе мужчина угнал автомобиль своего бывшего друга из мести. К правоохранителям обратился владелец автомобиля марки ВАЗ-2114 и заявил об его угоне. Машина вскоре была обнаружена на территории гаражного массива, а предполагаемый угонщик задержан. Им оказался бывший друг заявителя 2001 года рождения. Молодой человек объяснил, что решил отомстить приятелю, потому что он стал сожительствовать с его бывшей женой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге бизнесмен инсценировал угон автомобиля и обратился в полицию.