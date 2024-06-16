В Госдуме назвали причину захвата заложников в ростовском СИЗО

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что захват заложников стал результатом отсутствия профилактики экстремизма. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам депутата, еще одной причиной произошедшего стало распространение деструктивных идей в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Хинштейн счел очевидным, что нападение на сотрудников ФСИН тщательно планировалось заранее. Он также назвал удивительным, что осужденных за попытку теракта в Верховном суде Карачаево-Черкесской Республики посадили в одну камеру.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Позднее силовики провели штурм СИЗО, в результате которого все террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что заложники не пострадали при ликвидации преступников из ростовского СИЗО.