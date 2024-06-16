«Оренбург» приобрел футболиста «Зенита»

Защитник Артем Касимов стал футболистом «Оренбурга». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний Касимов — воспитанник академии «Зенита», однако он не принимал участие в матчах основной команды. В общей сложности, на его счету 65 игр за команды из системы сине-бело-голубых. В этих играх он забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Во второй половине минувшего сезона Касимов играл за махачкалинское «Динамо» на правах аренды. В его активе 11 матчей за команду из Дагестана и один голевой пас.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. До последнего тура сине-бело-голубые боролись за титул с «Краснодаром» и «Динамо». Петербуржцы в 30-м туре Российской премьер-лиги дома обыграли «Ростов» 2:1 и смогли подняться на первую строчку благодаря тому, что в параллельной встрече «Краснодар» победил «Динамо» 1:0. Черно-зеленые в итоге заняли второе место, а «Динамо», впервые за 48 лет имевшее реальные шансы на чемпионство, замкнуло тройку сильнейших.

Ранее стало известно, что «Зенит» может перехватить потенциального новичка «Спартака» Горшкова.