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Украина получила от Запада на $100 млрд меньше, чем ей пообещали

Институт экономики: Киев получил $206,1 млрд из обещанных Западом $318,5 млрд

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Страны Запада выделили Украине помощи на $100 млрд меньше, чем обещали, следует из данных Кильского института мировой экономики. Об этом пишет РИА Новости.

Так, по итогам апреля обещанная западными государствами помощь достигала $318,5 млрд, однако Киев получил только $206,1 млрд. Таким образом, недостача составила $112,5 млрд.

Средства, которые не выделил Запад, относились к финансовой поддержке: так, Киев должен был получить $146,5 млрд на решение макроэкономических проблем, однако на его счет поступило лишь $82,1 млрд.

Что касается военной помощи, то здесь разрыв между обещанием и реальностью составил $41,7 млрд — Украине перечислили около $108,3 млрд.

На гуманитарное финансирование Запад выделил $15,6 млрд, что на $6,4 млрд меньше, чем изначально планировалось.

14 июня главы государств — членов G7 согласовали итоговое заявление в рамках саммита в Италии. Одним из пунктов документа стало требование к РФ выплатить Украине компенсацию в размере $486 млрд.

Ранее сообщалось, что иностранные кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу.

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