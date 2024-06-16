Виктория Боня объяснила, почему ей нужен телохранитель

Блогерша Виктория Боня объяснила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей нужен телохранитель, поскольку звезду часто путают с актрисой Анжелиной Джоли.

Экс-участница проекта «Дом-2» опубликовала ролик, в котором к ней подходит мужчина с портретом голливудской знаменитости. Незнакомец просит Боню расписаться, однако блогерша ему объясняет, что он спутал ее со звездой. Затем Боня переводит камеру на другого мужчину в черном костюме, стоящего неподалеку, и произносит фразу: «Вот, почему мне нужен телохранитель».

21 мая Боня вернулась в Монако и обрадовалась, что вид с балкона ее апартаментов все такой же прекрасный, как прежде. До этого звезда сообщала, что не могла вернуться в страну на протяжении полугода. В августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции.

Боня проживала в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее актриса Кристина Асмус предрекла развод Харламову и Ковальчук.