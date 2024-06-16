Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня объяснила, почему ей нужен телохранитель

Блогерша Боня заявила, что ходит с телохранителем из-за сходства с Джоли

close
100%
«Виктория Боня»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Виктория Боня»

Блогерша Виктория Боня объяснила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей нужен телохранитель, поскольку звезду часто путают с актрисой Анжелиной Джоли.

Экс-участница проекта «Дом-2» опубликовала ролик, в котором к ней подходит мужчина с портретом голливудской знаменитости. Незнакомец просит Боню расписаться, однако блогерша ему объясняет, что он спутал ее со звездой. Затем Боня переводит камеру на другого мужчину в черном костюме, стоящего неподалеку, и произносит фразу: «Вот, почему мне нужен телохранитель».

21 мая Боня вернулась в Монако и обрадовалась, что вид с балкона ее апартаментов все такой же прекрасный, как прежде. До этого звезда сообщала, что не могла вернуться в страну на протяжении полугода. В августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции.

Боня проживала в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее актриса Кристина Асмус предрекла развод Харламову и Ковальчук.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами