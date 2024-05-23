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Россиянин ударил ножом в горло продавщицу, не ответившую ему взаимностью

СК: в Новокузнецке влюбленный мужчина напал на продавщицу с ножом

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Shutterstock

Житель Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела из-за симпатии к бывшей коллеге. Об этом сообщает управление СК РФ.

Инцидент произошел в Новокузнецке. По предварительной информации, бывшая коллега не испытывала чувств к мужчине. В результате 22 мая он пришел в магазин, где работала пострадавшая, и напал на девушку с ножом, нанеся ей несколько ударов в шею.

Во время инцидента рядом находились очевидцы, которые вызвали россиянке скорую помощь. На данный момент специалисты местного медучреждения оказывают пациентке всю необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят следственные мероприятия.

До этого в Серпухове мужчина открыл стрельбу по продавцу в магазине. По предварительной информации, между участниками конфликта произошла ссора, которая позже переросла в драку. В это время посетитель достал пистолет. Кассир пострадал, его направили в больницу. Самого подозреваемого задержали.

Ранее женщина привела домой любовника и проснулась в подожженной супругом кровати.

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