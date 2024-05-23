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Стало известно, сколько человек после обстрела Горловки в тяжелом состоянии

Главврач Якуненко: трое пострадавших в тяжелом состоянии после обстрела Горловки

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Трое из 11 раненых в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой народной республике находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача 2-й Горловской городской больницы Нелю Якуненко.

«Доставленные были в крайне тяжелом состоянии,» — рассказала она.

Главврач уточнила, что три человека сразу были приняты в операционную. Она отметила, что тяжелые больные сейчас находятся в реанимации. Врачи диагностировали у них ранения брюшной полости и грудной клетки, у одного из пациентов — травматическая ампутация голени.

Кроме того, в больницу привезли еще три человека с легкими осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Горловки десятью снарядами калибром 155 миллиметров. Глава региона Денис Пушилин рассказал, что во время атаки получил повреждения автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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