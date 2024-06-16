На Евро-2024 нейтрализовали мужчину, угрожавшего полиции киркой

Немецкая полиция нейтрализовала неизвестного мужчину, угрожавшего представителям правоохранительных органов, обеспечивающим порядок на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает портал inews.

Инцидент произошел недалеко от фан-зоны в Гамбурге, в квартале Санкт-Паули. Сообщается, что полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие.

«В Санкт-Паули прошла крупная полицейская операция. По предварительным данным, мужчина угрожал сотрудникам полиции киркой и зажигательным устройством. Полицейские применили огнестрельное оружие, нападавший получил ранение, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении. Подробностей о состоянии злоумышленника не уточняется.

В воскресенье, 16 июня, состоятся три матча Евро-2024. В рамках группы D пройдет встреча сборных Польши и Нидерландов, эта игра начнется в 16:00 по московскому времени. Затем в 19:00 прозвучит стартовый свисток в матче группы С между командами Словении и Дании. Завершит игровой день противостояние сборных Сербии и Англии, начало матча запланировано на 22:00.

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