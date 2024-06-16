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В Кремле допустили, что «трезвые головы» на Украине подумают над мирной инициативой Путина

Песков: на Украине задумаются, ждать ли ухудшения или прислушаться к Путину

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MGIMO360 TV/YouTube

Некоторые представители украинских властей могут задуматься над мирной инициативой президента России Владимира Путина, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Видеофрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам представителя Кремля, даже если такие политики, как Владимир Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, среди украинского руководства «наверняка найдутся какие-то более трезвые головы». Они могут «десять раз подумать», когда условия для проведения переговоров об окончании конфликта еще больше ухудшаться.

До этого Зеленский назвал условия Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять». Он предположил, что РФ не прекратит наступать, даже если требования будут выполнены.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее французский политик объяснил отказ НАТО от мирной инициативы Путина.

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